Dying Light 2 – Ankündigung zur E3 2018 geplant?

Wie jedes Jahr brodelt die Gerüchteküche kurz vor der E3 noch einmal so richtig auf und dieses Mal trifft es den Entwickler Techland. Dieser arbeitete in den letzten Jahren intensiv an neuen Inhalten zu ihrem Zombie-Titel Dying Light. Doch das Spiel könnte so langsam auch einen Nachfolger vertragen – und genau hier kommen die Gerüchte ins Spiel. Die polnische Webseite graczpospolita.pl will erfahren haben, dass Dying Light 2 auf der E3 angekündigt und in einem Trailer gezeigt wird.

Trailer zu Dying Light 2 geplant

Die Seite will aus unabhängigen Quellen erfahren haben, dass der Entwickler an einem Trailer für das Event arbeitet. Diese Informationen stammen wohl von einigen ehemaligen Entwicklern, mit denen man guten Kontakt pflegt. Außerdem soll auch das beliebte Battle Royal Einzug in das Spiel erhalten. Techland selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Spätestens im Juni wissen wir mehr.

Schon die besten E3 2017 Fails, Pannen und lustigsten Momente gesehen? Falls nicht, solltest du es dringend nachholen.

Quelle: graczpospolita.pl