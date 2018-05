Muv-Luv & Muv-Luv Alternative – Release Termin für Vita Titel

PQube hat heute nach langem Warten, endlich einen Release Termin für Muv-Luv & Muv-Luv Alternative bekannt gegeben. Lange muss man glücklicherweise nicht mehr warten.

Muv-Luv & Muv-Luv Alternative kommen schon bald

Die beiden Visual Novels, die weithin zu den besten Visual Novels gezählt werden, sollen am 8. Juni erscheinen. PQube wird dabei nicht nur digitale Versionen sondern auch physische Versionen anbieten. Zwischen Romantik und Sci-Fi wird es auch jede Menge Drama geben. Wer die volle Story erleben will wird beide Teil spielen müssen, um die volle Erfahrung zu bekommen. Vita Fans sollten sich den 8. Juni also schon Mal im Kalendar rot markieren.

Quelle: PQube (via Pressemeldung)