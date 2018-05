Far Cry 5 – Trailer zum Hours of Darkness DLC

Im Season Pass zu Far Cry 5 gibt es drei DLCs und der erste namens “Hours of Darkness” schickt euch nach Vietnam. Zu diesem DLC gibt es nun einen recht kurzen Teaser-Trailer, welcher die Atmosphäre des Vietnamkriegs mitsamt dem Monolog eines gefangenen Soldaten ein. Gameplay zeigt der Teaser nicht.

Die Erlebnisse von Wendell Redler

Hours of Darkness erzählt die Erlebnisse von Wendell Redler, welchen man bereits in der Kampagne von Far Cry 5 traf. Er erzählt seine Geschichte aus dem Vietnamkrieg und seinem Kampf auf dem Weg zurück nach Hause. Der DLC wird neue Gegenstände, Fähigkeiten und Spielmodi beinhalten. Nach diesem ersten DLC warten noch Abenteuer mit Zombies und auf dem Mars auf die Fans.

Quelle: Izuniy via Youtube