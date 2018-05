Die besten E3 2017 FAILS, PANNEN und LUSTIGSTEN Momente

Jedes Jahr werden alle Blicke nach Los Angeles gerichtet, wenn die nächste E3 vor der Tür steht. DAS Gaming-Event des Jahres findet vom 12. Juni bis 14. Juni 2018 statt und wird wieder für jede Menge Überraschungen sorgen. Auch wenn die gamescom mittlerweile ebenfalls zu den größten Events zählt, sehen die Publisher und Entwickler die E3 noch immer zur besten Möglichkeit, in großen Pressekonferenzen ihre neusten Projekte zu zeigen. Auch wenn die wochenlange Vorarbeit einen reibungslosen Ablauf verspricht, richtig rund läuft es leider nicht immer. Wir haben uns kurz vor der diesjährigen E3 die größten Fails, Pannen und lustigsten Momente aus 2017 angeschaut und für euch in diesem Special zusammengeschnitten.

Wir sind schon ganz gespannt, was für peinlich, lustige Momente und Fails die E3 auch in diesem Jahr wieder liefern wird. Kennt ihr noch weitere peinliche E3-Momente der letzten Jahre? Schreibt diese gerne mit Videolink in die Kommentare. Wir freuen uns schon!