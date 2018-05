Warner – Neue Teaserseite deutet auf neues LEGO-Spiel hin

Es gibt eine neue Teaserwebsite von Warner und TT Games, Letztere sind hauptsächlich für die LEGO-Spiele zuständig. Ein kurzer Blick auf die Teaserseite lässt auch schon vermuten, worum es in dem neuen Spiel gehen wird. Anscheinend kehren wir in die Welt der Superhelden bzw. Superbösewichte zurück.

Joker und Co.

Viel über das kommende Spiel verrät die Teaserseite nicht. Es ist viel Graffiti zu sehen, mitsamt vielen HA HA-Schriftzügen an einer Wand. Daneben steht “It’s good to be bad” und auf dem Boden liegt ein Scherzgebiss. All dies sind Markenzeichen für Batmans größten Widersacher, den Joker. Von daher kann man schließen, dass Warner ein LEGO-Spiel mit DC Bösewichten plant. Der Countdown auf der Seite endet in 6 Tagen, dann sollten neue Informationen veröffentlicht werden.

Quelle: wbgames