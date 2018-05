Sony – Offenbar doch Pläne für Portable Gaming in der Zukunft

Erst im letzten September erklärte der damalige Sony CEO Andrew House, man würde keine Chancen mehr im Bereich Portable Gaming sehen. Sein Nachfolger sieht das allerdings anders.

Der neue CEO John Kodera äußerte sich jetzt laut Bloomberg zum Thema Portable Gaming in Tokio. Er sagte dazu, das Unternehmen überlege gerade über mehrere zukünftige Schritte in diesem Bereich. Das Ziel soll dabei sein nicht eine portable Lösung von der normalen Konsole zu trennen, sondern einen weiteren Weg zu finden Spielern Content zu liefern. Auch wenn das noch keine konkrete Ankündigung ist, kann man zwischen den Zeilen lesen, dass der Erfolg der Nintendo Switch Spuren hinterlassen hat.

“In my opinion, rather than separating portable gaming from consoles, it’s necessary to continue thinking of it (portable gaming) as one method to deliver more gaming experiences and exploring what our customers want from portable,” Kodera said at a roundtable interview on Wednesday in Tokyo. “We want to think about many options.”