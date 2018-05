Battlefield 5 – Wird heute Abend enthüllt

Über Battlefield 5 war bisher nicht allzuviel bekannt. Mittlerweile wissen wir, dass es wohl im zweiten Weltkrieg spielen wird und auch “Battlefield 5” heißen wird.

Livestream heute Abend ab 22:00 Uhr auf Youtube und Co.

Ein vor kurzem veröffentlichter Teaser zum anstehenden Livestream enthielt auch ein recht kurze Sequenz (wir berichteten). Spekulationen nach zeigt diese einen Take down. Wir sind gespannt, was uns heute Abend erwartet. Via Youtube, Twitch und Mixer kann der Livestream heute Abend ab 22:00 Uhr verfolgt werden. Im Anhang findet ihr den Youtube Livestream. Viel Spaß heute Abend.

Quelle: Dice (via Youtube)