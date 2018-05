Battlefield 5 – Reveal Trailer veröffentlicht

Im Zuge des Livestreams zur Veröffentlichung von Battlefield 5 wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht. Und der hat es in sich.

Die Spekulationen haben sich bewahrheitet

Wie schon vorher angedeutet, wird in Battlefield 5 der Zweite Weltkrieg wieder als Schauplatz dienen. Doch ob die gezeigten Szenen in dem Maße wirklich dem Gameplay entsprechen, bleibt abzuwarten. Offenbar ist auch wieder, wie in Battlefield 1, ein weiblicher Charakter mit an Bord. Welche Rolle die einarmige Soldatin spielt, ist bisher noch ungewiss. Battlefield 5 erscheint am 19. Oktober 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Quelle: Dice (via Youtube)