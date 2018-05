Yakuza – PS3 Teile kommen als Remaster auf die PS4

Sega wird die Yakuza Teile 3, 4 und 5 erneut für die PS4 in Japan veröffentlichen.

Zeitplan der Veröffentlichungen:

Yakuza 3 (09. August) inklusive Soundtrack als Download Code

Yakuza 4 (Fall 2018)

Yakuza 5 (Spring 2019)

Alle Teile damit auf PS4 spielbar!

Mit dieser Ankündigung und dem im Winter in Japan erschienenen Yakuza Kiwami 2, das im August im Westen erscheint, werden bald alle Teile auf der PS4 vorerst nur in Japan spielbar sein. Durch die wachsende Popularität des Franchises in letzter Zeit darf man mit einem späteren Release im Westen rechnen.

