Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Releasedatum und Uzumaki Edition enthüllt

Der japanische Publisher Bandai Namco hat soeben das Veröffentlichungsdatum für Naruto to Boruto: Shinobi Striker bekannt gegeben. Demnach soll das Spiel am 31. August 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Zudem wurde die Uzumaki Edition vorgestellt, die neben dem Spiel noch einige weitere Inhalte enthalten wird.

Inhalte der Uzumaki Edition

Spiel

Season Pass

Eremiten-Künste des Myoboku-Bergs

9 DLC Packs

Naruto Hokage und Boruto Figur

Vorbesteller erhalten zudem das Kostüm des siebten Hokage Naruto sowie einen Early Access für den Pain Master Charakter. In einem vor kurzem veröffentlichten Trailer könnt ihr euch zudem ein Bild von dem Gameplay des Spiels machen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment