Skate 4 – Zeigt ein Promofoto den neuen Teil?

In der Vergangenheit kamen immer wieder Leaks zu einem neuen Skate-Teil ans Tageslicht. Mit Skate 3 erschien vor rund acht Jahren der letzte Teil der erfolgreichen Reihe, seitdem wurde es sehr still um die Marke. Passend zur E3 2018 wurde nun ein Promofoto veröffentlicht, welches angeblich einen neuen Teil zeigen will. Allerdings sollte man dieses Foto mit Vorsicht genießen, schließlich kann man dies mit einfacher Fotobearbeitung auch leicht fälschen.

Kommt mit Ride on ein Skate 4 für PS4 und Xbox One?

Der Reddit-User “dan_mss” postete das abfotografierte Bild mit dem Titel Ride on und dem Logo der Skate-Reihe. Allerdings sind die Logos des Publishers Electronic Arts und des Entwicklers arg komisch platziert. Zudem verwendet EA mittlerweile ein überarbeiteteres Firmenlogo für ihre Spiele, was auf einen Fake zurückführt. EA selbst hat sich zu dem Bild noch nicht geäußert. Spätestens zur E3 2018 wissen wir mehr.

Quelle: Reddit