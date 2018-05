God of War – Erster Bossfight war ursprünglich länger

God of War ist ein echter Hit geworden, nicht für Fans sondern auch bei Kritikern konnte der neue Teil gut abschneiden. Im zweiten Video von Sonys Behind the Scenes Reihe, gibt es ein paar neue Infos.

God of War sollte euch länger an den ersten Boss fesseln

In dem Video erklärt Cory Barlog unter anderem, dass der Bossfight gegen den Stranger eigentlich hätte länger ausfallen sollen. Im fertigen Spiel kann der Kampf schon etwa 15-20 Minuten in Anspruch nehmen. In der Planungsphase hätte er allerdings zwei- bis dreimal so lang sein sollen. Könntet ihr euch vorstellen, einen epischen Bosskampf für eine Stunde lang auszutragen?

Quelle: PlayStation (via Youtube)