Vampyr – Goldstatus kurz vor Release erreicht

Im nächsten Monat wird Vampyr von Focus Home Interactive in den Handel gebracht. Das von Dontnod Entertainment entwickelte Spiel wurde in der Vergangenheit mehrfach verschoben, was nun aber nicht mehr passieren wird. Denn die Entwickler haben via Twitter bekannt gegeben, dass das Spiel nun den Goldstatus erreicht hat. Somit ist die Master-Disc nun im Presswerk für die Retail-Versionen.

Vampyr erscheint pünktlich am 05. Juni 2018

Auf der gamescom 2017 konnten wir uns das letzte Mal selbst ein Bild vom Spiel machen. Damals schrieb Jasmin:

Im letzten Jahr hat Vampyr nichts von seiner düsteren Atmosphäre verloren. Die Kämpfe sehen noch beeindruckender aus als letztes Jahr und auch die Grafik kann sich wirklich sehen lassen. Allerdings sind während der Präsentation vor allem die belanglosen Dialoge, die starre Gesichtsanimation und das Ruckeln an einigen Stellen aufgefallen. Doch trotz dieser Schwächen macht Vampyr durch das komplexe Beziehungssystem und den einzelnen Hintergrundgeschichten hinter der Bevölkerung Lust auf mehr. Wir sind richtig gespannt auf den Release im November und freuen uns, den Konflikt des Arztes, der zum Vampir wurde, mitzuerleben.

Vampyr erscheint am 5. Juni 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Vampyr has gone Gold! Next stop, June 5th. pic.twitter.com/udD7biNctn — Vampyr Game (@VampyrGame) May 18, 2018

Quelle: Dontnod Entertainment via Twitter