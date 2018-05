Overwatch – Pink Mercy-Skin spielte bereits knapp 10 Mio. $ für Krebsforschung ein

Wie wir euch berichteten, wurde vergangene Woche ein neuer Skin für Mercy in Overwatch veröffentlicht. Dieser Pink Mercy-Skin war limitiert und konnte nur für knapp 15$ gekauft werden. Das eingespielte Geld sollte der Krebsforschung zugute kommen. Nun wurde auf dem offiziellen Twitteraccount verkündet, dass bereits fast 10 Mio. $ durch den Skin eingenommen wurden.

“We still need you!” 🎀

Thanks to the generosity of everyone who’s purchased the Pink Mercy skin so far, we’re closing in on raising $10M USD to support @BCRFcure.

Help us reach our objective before May 21! https://t.co/fj00Wmunum pic.twitter.com/JLiiu8jT7b

— Overwatch (@PlayOverwatch) May 17, 2018