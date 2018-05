The Division 2 – Ubisoft bestätigt Releasezeitraum

Ubisoft hat ein Releasezeitraum für The Division 2 bestätigt. Bei Ubisofts Geschichte sollte man vorsichtig sein ob es dabei bleibt.

The Division 2 soll im März 2019 erscheinen

Ubisoft hat in einem Statement angekündigt, dass das Sequel zu deren MMO Shooter im kommenden März erscheinen soll. Damit will man den Titel noch in diesem Geschäftsjahr auf den Markt bringen. Betrachtet man allerdings die jüngste Vergangenheit, so sollte man erwarten können das es nicht bei dem Termin bleibt. Aktuell ist auch noch nicht viel bekannt über das Sequel außer das man eine überarbeitete Version der Snowdrop Engine nutzt. Auf der E3 werden wir sicherlich mehr über den Titel erfahren.

Quelle: Eurogamer