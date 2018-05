No Man’s Sky Next – Update bringt Multiplayer

No Man’s Sky wurde vor seinem Release schon als gefeiert, konnte den Erwartungen damals aber nicht standhalten. Jetzt soll das neue No Man’s Sky Next Update endlich den Multiplayer Part liefern.

Sean Murray selbst gab den Release des Updates via Twitter bekannt. Ab dem 24. Juli soll das Update kostenlos für alle Plattformen verfügbar sein. Von da an soll es möglich sein mit Freunden das Universum zu erkunden, anderen Spielern zu begegnen und gemeinsam Stützpunkte zu bauen.

Play No Man’s Sky with your friends online July 24th

A free update for PS4, PC, and launch on Xbox. Explore together, meet random travellers, build shared bases, dog fight, race vehicles. We’re so happy this is ༼ つ ◕_◕ ༽つFINALLY༼ つ ◕_◕ ༽つ happening pic.twitter.com/m4iOujJFVY

— Sean Murray (@NoMansSky) 18. Mai 2018