Stalker 2 – Nachfolger des Shooters angeteasert

Vor sage und schreibe 11 Jahren erschien mit Stalker ein Shooter mit Rollenspielelementen, der vor allem durch sein Setting für Interesse sorgte. Schauplatz war das Kernkraftwerk Tschernobyl, wo sich 1986 eine Reaktorkatastrophe ereignete und den Bereich um das Kraftwerk zu einem radioaktiv verseuchten Sperrgebiet machte. Nun gibt es zu dem doch recht erfolgreichen Titel endlich erste Infos zu einem Nachfolger.

3 Jahre Wartezeit

“Erste Infos” ist eventuell ein wenig zu viel gesagt, denn das Einzige, was es zu Stalker 2 gibt, ist eine Website, auf der es außer dem Spieletitel und dem Jahr 2021 noch nichts zu sehen gibt. Fans müssen also 3 Jahre warten, bis sie das Spiel in den Händen halten können. Informationen zum Spiel sollten allerdings nicht so lange auf sich warten lassen.

Quelle: stalker2