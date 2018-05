Fortnite – Bald auch auf der Switch?

Fortnite ist gerade dabei, Videospielgeschichte zu schreiben. Der Battle Royale Titel hält sich wacker an der Spitze der Gamingcharts und es scheint so, als würde das auch noch eine Weile so bleiben.

Stellenausschreibung lässt hoffen

Laut einer Stellenausschreibung des Entwicklerstudios Iron Galaxy ist unter anderem zu entnehmen, dass sie bei den Switch-Portierungen von Skyrim und Fortnite hervorragende Arbeit geleistet haben. Nur weiß noch keiner was von einer Switch-Portierung von Fortnite! Natürlich ist es auch gut möglich, dass es sich dabei um einen Tippfehler handelt. Allerdings wäre das nicht so abwegig. Immerhin läuft Fortnite auch auf Smartphones. Und das recht erfolgreich. Somit wäre die Spekulation einer Switch-Version nicht allzu weit her geholt. Fortnite wäre nicht der erste Titel, welcher vom Smartphone auf die Switch kam. Gear.Club oder Manticore: Galaxy on Fire beispielsweise haben es auch schon auf Nintendos Flaggschiff geschafft. Wir dürfen gespannt sein.

@Wario64 iron galaxy i think just accidentally slipped that fortnite is confirmed for switch in a job listing, anyway hope your mother's day went well pic.twitter.com/afFMEkqM95 — rj, (@spellbang) May 14, 2018

Quelle: Twitter