Star Wars Battlefront 2 – Spieler in Aufruhr über Leak

Star Wars Battlefront 2 wird wohl keine Ruhe mehr finden und mal wieder scheint EA selbst dafür verantwortlich zu sein. Viele Versprechen wurden gemacht zu künftigem Content, doch jetzt scheint es als würde EA aufgeben.

EA scheint Star Wars Battlefront 2 abgeschrieben zu haben

Dem Reddit Nutzer Martiger434 wurde eine Nachricht von einem anonymen Leaker zugespielt. Dieser übersendete ebenfalls einen Screenshot von Leia in ihrem Bounty Hunter Outfit um seinem Post mehr Glaubwürdigkeit zu geben. In seinem folgenden Leak enthüllte der Ungenannte dann eine traurige Zukunft für Fans des Star Wars Shooters. Nur ein kleines Team von DICE Entwicklern soll noch an dem Titel arbeiten, die beiden anderen Team wie Criterion sollen bereits an anderen Projekten arbeiten. Ein letztes großes Update mit Geonosis, General Grievous und mehr soll nach August 2018 erscheinen. Bis dahin soll es aber außer einigen Modi Varianten so gut wie nichts geben, keine Star Cards, Waffen oder ähnliches. Auch sollen viele bekannte Bugs unbehandelt bleiben, da man sich nur noch auf die nötigsten Fixes konzentriert. Teile von Battlefront 2015 sollen zudem recycelt werden um Content vorzutäuschen. EA soll darüber hinaus ein genaues Auge darauf haben was Entwickler mit Fans teilen und dies nur noch mit vorheriger Autorisierung zulassen. Für EA ist der Shooter laut des Leakers so bereits so gut wie abgeschrieben. Kurz nach dem Leak kündigte EA tatsächlich, dann die von Leaker genannten Inhalte wie Leias Outfit an. Dadurch scheinen die Behauptungen tatsächlich war zu sein. Die Fans in den Foren sind darüber natürlich nicht erfreut und es hagelt erneut wütende und enttäuschte Kommentare.

Quelle: Reddit