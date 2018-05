Boss Key Productions – Cliff Bleszinskis Entwicklerstudio macht dicht

Nach zwei nicht sonderlich erfolgreichen Veröffentlichungen ist nun Schluss für Cliff Bleszinski und sein Entwicklerstudio Boss Key Productions. Bleszinski, vor allem durch die Arbeit an Unreal Tournament und Gears of War bekannt geworden, hatte mit LawBreakers versucht, erneut einen Versuch in das kompetitive Onlineshooter-Genre zu setzen. Nachdem dies scheiterte, wurde Radical Heights veröffentlicht, ein auf 80er-Jahre getrimmter Battle Royale Shooter. In einem Statement verkündete Bleszinski nun jedoch, dass dies anscheinend zu spät gekommen sei.

Fokus nun auf Familie

In seinem Statement lässt Bleszinski die recht kurze Firmenhistorie von Boss Key Productions Revue passieren. Vor vier Jahren hatte er eine Vision, mit den besten Talenten in der Industrie erstklassige Videospiele zu entwickeln. Nun, nach zwei als gescheitert eingestuften Projekten möchte er sich auf sich und seine Familie konzentrieren. Gegen Ende seines Statements betont er, dass er in Zukunft gerne einen weiteren Schritt wagen würde. Die Server für Radical Heights sollen übrigens fürs Erste geöffnet bleiben.

Quelle: @therealcliffyb via Twitter