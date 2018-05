E3 2018 – Alle Pressekonferenzen und Livestreams in einer Übersicht

Vom 12. bis zum 14. Juni 2018 findet in Los Angeles die E3 2018 (Electronic Entertainment Expo) statt. Wie in jedem Jahr werden zahlreiche Neuankündigungen seitens der Publisher und Entwickler erwartet. Nachdem bereits viele Teilnehmer ihre Pressekonferenzen angekündigt haben, ist es endlich an der Zeit, die obligatorische Übersicht aller PKs zu präsentieren. Folglich gibt es jetzt für euch eine Übersicht alle bisher bestätigten Veranstaltungen, Events und Livestreams rund um die E3 2018.

Übersicht über alle E3 2018 Pressekonferenzen

Samstag, 09. Juni 2018

20:00 Uhr: Electronic Arts

Stream via: EA.com, YouTube, Twitter, Facebook und Instagram

Erwartete Spiele: Battlefield 2018, Anthem, FIFA 19, NHL 19, Madden NFL 19, NBA Live 19

Sonntag, 10. Juni 2018

22:00 Uhr: Microsoft

Stream via: Mixer, Xbox One

Erwartete Spiele: Crackdown 3, Forza Horizon 4, Gears of War 5, neues Halo

Montag, 11. Juni 2018

03:30 Uhr: Bethesda Softworks

Stream via: Twitch, YouTube, Twitter, Facebook oder auf Bethesda.net

Erwartete Spiele: Rage 2, Doom 2, Prey Mond-DLC

19:00 Uhr: Square Enix

Stream via: Facebook, Mixer, Twitch, Twitter und YouTube

Erwartete Spiele: The Avengers Project, Kingdom Hearts 3, Just Cause 4

22:00 Uhr: Ubisoft

Stream via: n/a

Erwartete Spiele: Splinter Cell, The Division 2, Skull & Bones

Dienstag, 12. Juni 2018

00:00 Uhr: PC Gaming Show

Stream via: Offizielle Webseite

03:00 Uhr: Sony

Stream via: Twitch, YouTube und Facebook

Erwartete Spiele: Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man, The Last of Us Part 2

18:00 Uhr: Nintendo

Stream via: Nintendo-E3-Webseite

Erwartete Spiele: Super Smash Bros. Switch, Pokémon Switch

Alle Angaben können sich je nach Publisher kurzfristig ändern und sind daher ohne Gewähr. Wir werden euch an den jeweiligen Tagen wieder mit reichlich News informieren.