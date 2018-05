Call of Duty: Black Ops 4 – Crossover mit Fortnite geplant?

In wenigen Tagen wissen wir endlich, welches Setting sich Activision zusammen mit Treyarch für das kommende Black Ops 4 ausgedacht hat. Nach diversen Gerüchten um eine fehlende Kampagne und einen kommenden Battle Royal-Modus, wurde vor allem Letzteres eventuell durch den Veteranen Fortnite untermalt. Anlass zu den neusten Spekulationen dient ein offizieller Tweet.

Eigentlich sollte auf dem Foto, welches bei Twitter gepostet wurde, nur für das Chromium Outfit und die Persuader Pickaxe geworben werden. Doch beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass der Charakter im Vordergrund einen Dog Tag mit einem recht ähnlichen Logo von Black Ops 4 trägt. Ob es sich hierbei um einen Zufall oder einen verdeckten Hinweis handelt, werden wir hoffentlich spätestens am 17. Mai 2018 zur Premiere erfahren.

Built for one purpose. Victory.

Boot up with the new Chromium Outfit and Persuader Pickaxe in the store now! pic.twitter.com/eTCKWmFtUl

— Fortnite (@FortniteGame) May 11, 2018