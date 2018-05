Overwatch – Erste Infos zum nächsten Jubiläums-Event geleaked

Es ist allgemein bekannt, dass Blizzard alle Events für Overwatch, welche im letzten Jahr eingeführt wurden, recycelt. Vom Weihnachtsevent über das chinesische Neujahr bis hin zum PvE Storyeventmodus, alle Events aus dem vergangenen Jahr erhielten in diesem Jahr eine neue Iteration mitsamt Skins, Spielmodi etc. Und so ist es keine Überraschung, dass als nächstes das Jubiläums-Event vor der Tür steht. Und der brazilianische Overwatch-Twitteraccount hat nun anscheinend erste Infos dazu geleaked.

Pirat-Junkrat und ALLE bisherigen Spielmodi?

Ein kleines, geleaktes und mittlerweile wieder gelöschtes Teaservideo zeigt eine Ankündigung für das nächste Overwatch-Jubiläumsevent. Im Video kriegen wir einen ersten Blick auf einen neuen Skin für Junkrat, der diesmal als Pirat auftritt. Außerdem wird ganz nebenbei die Info fallen gelassen, dass anscheinend alle bisher veröffentlichten Event-Gegenstände und Spielmodi während der Zeit des Jubiläums verfügbar sein werden. Da es sich um ein geleaktes Video handelt, müssen wir erst einmal auf offizielle Bestätigungen warten.

Quelle: UnitLost via Youtube