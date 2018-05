Bloodstained: Curse of the Moon – 8-Bit Igavania angekündigt

Wir haben schon eine Weile nichts mehr von Bloodstained gehört. Koji Igarashi hat jetzt aber überraschend mit Bloodstained: Curse of the Moon einen weiteren Titel angekündigt.

Bloodstained: Curse of the Moon schon bald auf allen Plattformen

In einem Video hat sich Iga-san zu Wort gemeldet. In dem Video kündigt der Castlevania Erfinder einen 8-Bit Titel zu seinem aktuellen Kickstarter Projekt an. Curse of the Moon war ein Versprechen an die Unterstützer und diese werden ab dem 28$ Level, dieses Spiel kostenlos erhalten. Alle anderen werden aber ebenso bald den Titel ausprobieren können, denn dieser soll schon am 24. Mai für PS4, Xbox One, Switch, 3DS, PS, Vita und PC erscheinen. Wie viel der Titel kosten wird ist noch nicht bekannt. Hier aber schon einmal etwas Gameplay.

Quelle: INTI CREATES (via Youtube)