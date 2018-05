The Banner Saga – Releasetermin für Nintendo Switch bekannt

Der Wikinger-Epos The Banner Saga verfügt über ein einzigartiges Setting. Nun kommen auch Besitzer von Nintendos Switch in den Genuss des Rollenspiel-Strategie-Mix.

Teil zwei und drei sollen im Laufe des Jahres auch auf die Switch kommen

Wie der Publisher Versus Evil bekannt gab, soll The Banner Saga sogar schon bald auf der Nintendo Switch verfügbar sein. Eine Umsetzung von Teil zwei und drei der Reihe sei auch schon geplant. The Banner Saga erscheint am 17. Mai für die Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo.com