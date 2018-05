Sony E3 Showcase – Pläne endlich enthüllt

Während andere große Publisher bereits ihre Pläne für die E3 enthüllt haben, war Sony bisher still. Doch jetzt gab es eine offizielle Ankündigung zum Sony E3 Showcase, was gezeigt werden soll.

Sony E3 Showcase konzentriert auf First und Third Party Titel

Shawn Layden persönlich gab einen Ausblick auf einige der Spiele, die wir sehen werden. Darunter wird es Material zu Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man sowie The Last of Us Part II geben. Diesmal soll es tiefere Einblicke in diese Titel geben sowie einige andere Ankündigungen zwischendurch. Neue Hardware soll allerdings nicht angekündigt werden, wer also leicht unrealistische Hoffnungen auf eine PS5 Ankündigung hatte, wird wohl enttäuscht werden. Wer sich den Livestream anschauen will sollte vorschlafen, denn dieser findet am 12. Juni um 3:00 morgens statt.

Quelle: PlayStation Blog