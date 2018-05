Splatoon – “Neuigkeiten, die die Welt schockieren” für die E3 2018 angekündigt

Die E3 2018 wird in diesem Jahr für diverse Neuheiten sorgen. Auch Nintendo möchte sich u.a. mit dem neuen Smash Bros für die Nintendo Switch präsentieren. Doch damit nicht genug, es soll zudem noch Neuigkeiten zu Splatoon geben. Genau diese Neuigkeiten sollen “die Welt schockieren”. Was genau Nintendo damit meint, ist natürlich noch nicht bekannt. Nachdem der letzte Patch wieder für frische Karten, Outfits und neue Waffen sorgte, könnte man eine weitere Erweiterung oder gar einen dritten Teil ankündigen. Am 09. Juli 2018 wissen wir mehr.

Quelle: Gematsu