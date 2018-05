Rage 2 – Bethesda Softworks kommentiert Walmart-Leak

Gestern wurde bekannt, dass der kanadische Walmart etliche unangekündigte Titel als Vorbestellungen listete. Darunter befindet sich auch ein Nachfolger zum 2010 erschienenen Rage von Bethesda. Allem Anschein nach sollen alle diese Titel im Rahmen der E3 2018 enthüllt werden. Nun meldete sich Bethesda Softworks als bislang einziges Unternehmen zu dem Leak.

Offiziell dementiert hat das Unternehmen die Entwicklung an Rage 2 nicht, bestätigen wollte man den Leak aber ebenfalls nicht. Auf dem offiziellen Rage-Twitter-Account wurde das Platzhalter-Cover von Rage 2 auseinander genommen und analysiert. Vor allem auf die dort sichtbaren Fehler wurde explicit eingegangen:

Hey @WalmartCanada here are a few notes. pic.twitter.com/R1od2aTEMC

Sogar Pete Hines, PR-Manager von Bethesda, ging kurz und knapp auf den Leak ein: “Genau deswegen können wir nicht einfach mal nette Sachen haben.”

This is why we can’t have nice things. https://t.co/ZhOHGsITfp

