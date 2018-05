Nintendo Switch – Verstellbare Ladestation angekündigt

Für seine aktuelle Hybridkonsole hat Nintendo ein neues nützliches Utensil angekündigt. Bei diesem handelt es sich um eine Ladestation, die sogar im Winkel verstellt werden kann. Dadurch kann die Switch auf dem robusten Ständer optimal positioniert und auf jeder flachen Oberfläche gespielt werden. Zudem befindet sich ein Anschluss für ein Netzteil an der Seite der Ladestation, damit die Switch auch beim Spielen im Tabletop-Modus aufgeladen werden kann.

Enjoy longer play sessions with a new adjustable charging stand for #NintendoSwitch, available on July 13! https://t.co/B7nIHbFOpM pic.twitter.com/PPQnWyUutc

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 10, 2018