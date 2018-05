Monster Hunter: Generations Ultimate – Erscheint im Westen

Da kündigt Nintendo of America selbst an, dass Monster Hunter: Generations Ultimate am 28. August 2018 für die Nintendo Switch in Nordamerika erscheint. Das ist fast genau ein Jahr nach dem Release in Japan. Ebenfalls wird es möglich euren Spielstand aus Monster Hunter Generations zu übertragen.

HUNT ANYWHERE. HUNT ANY WAY. HUNT ULTIMATE. Monster Hunter Generations Ultimate is coming to #NintendoSwitch on August 28! pic.twitter.com/s5uVmTnqqh — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 10, 2018

Angehängt findet ihr den Ankündigungstrailer.

Quelle: Nintendo of America via Twitter