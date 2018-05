Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Release für weitere Plattformen vorgezogen

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy hat auf der PS4 bereits ordentlich abgeräumt. Jetzt bekommen auf Gamer auf anderen Plattformen bald die Möglichkeit, Crash zu erleben.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kommt eher als bisher angekündigt

Bisher sollten die Xbox, Switch und PC Version von Crash Classic Collection am 10. Juli erscheinen. Wie Activision Blizzard jetzt aber bekannt gab, wurde der Release jetzt vorgezogen. Nun soll es schon am 29. Juni soweit sein, damit erscheint der Titel fast zwei Woche vor dem ursprünglichen Termin. Ihr bekommt also schon sehr bald die Chance mit Crash durch die seine drei Klassiker zu hüpfen.

Quelle: Gematsu