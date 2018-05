Conan Exiles – Infografik zeigt: Mehr als eine Million verkaufte Exemplare

Seit zwei Tagen ist Conan Exiles endlich in seiner finalen Version für PC, PS4 und Xbox One zu haben. Laut Funcom ist der Ansturm auf die Server deutlich größer als vorher angenommen. Dies spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wieder, denn die Marke von rund einer Millionen verkauften Exemplaren sei bereits geknackt. Das Spiel wurde nach 15 Monaten in der Early-Access-Phase am vergangenen Dienstag offiziell veröffentlicht.

Infografik von Conan Exiles veröffentlicht

Passend zum Release veröffentlichte der Entwickler eine Infografik, auf der diverse Zahlen zu sehen sind. Besonders der Vergleich zwischen Early-Access und finalem Release zeigt deutlich, dass in Sachen Features, Ressourcen, Gegenstände, Rüstungen und Waffen ordentlich nachgebessert wurde.

Conan Exiles ist in der finalen Version seit 8. Mai 2018 offiziell für 39,99 Euro erhältlich.

Quelle: Funcom