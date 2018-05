Nachdem wir heute Vormittag bereits darüber berichteten, dass das nächste Battlefield am 23. Mai 2018 vorgestellt werden soll, gibt es noch einen kleinen Nachtrag hierzu. Neben dem Untertitel “Never Be the Same” wurde im Quelltext der Seite ein erstes Teaserbild mit einem gezeichneten Pferd gesehen. Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten:

