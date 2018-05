Walmart – Listet etliche unangekündigte Spiele für E3 2018

Kurz vor der anstehenden E3 in Los Angeles passiert es jedes Jahr, dass etliche Händler neue Titel listen. Das bedeutet noch lange nicht, dass diese Spiele wirklich auf der E3 angekündigt werden, aber ein Blick macht vielleicht Hoffnungen und schürt die Freude auf die kommende Messe. Hier findet ihr etliche Titel, deren Ankündigung schon lange erwartet wird.

Die E3 findet am 12 – 14 Juni statt. Spätestens dann wissen wir welche Titel wirklich erscheinen werden. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass Händlerketten wie Wal-Mart schon im Vorfeld Platzhalter anfertigen.

Walmart CA listings https://t.co/MhwlNGn6s1

Just Cause 4

Splinter Cell

Dragon Quest 2 (PS4/XBO)

LEGO DC Villans

Borderlands 3

Rage 2

Gears of War 5

Forza Horizons 5

Assassin’s Creed pic.twitter.com/TF0mxnxkES

— Wario64 (@Wario64) 9. Mai 2018