The Lost Child – Neuer Gameplay Trailer veröffentlicht

NIS America hat einen neuen Trailer zu The Lost Child veröffentlicht. Das neue RPG von Kadokawa Games zeigt diesmal etwas mehr von seinem Gameplay.

The Lost Child zeigt neues Gameplay

Im neuen Trailer bekommen wir einige der Charaktere zu sehen und wie der Spielablauf sein wird. So gilt es nach Hinweisen zu suchen um in den Dungeons den Zugang zur anderen Dimension zu finden. Auch bekommen wir einen kurzen Einblick in das Kampfsystem, dass euch aus anderen Kadokawa Titeln wie Demon Gaze bekannt sein dürfte. Erscheinen soll der Titel hier am 22. Juni für PS4, PS Vita und Switch, wobei nur PS4 und Switch auch als Retail Version erhältlich sein werden.

Quelle: NIS America (via Youtube)