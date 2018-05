Sakuna: Of Rice and Ruin – Bekommt eine physische Fassung in Japan

Marvelous hat in der aktuellen Ausgabe des japanischen Videospielmagazins Famitsu bekannt gegeben, dass sie eine physische Fassung des Action-Spiels Sakuna: Of Rice and Ruin vom Entwickler Edelweiss in Japan veröffentlichen.

Seit der Ankündigung des Spiels auf der E3 war es still um den Titel, aber der damals veröffentlichte Trailer bietet einen guten Einblick in das Gameplay und den generellen Look des Spiels. Im Spiel nutzt ihr Gegenstände als Waffen, die ihr auf einer Farm hergestellt. Im Kampf lassen sich leichte und schwere Angriffe mit Special Fähigkeiten zu Combos kombinieren.

Sakuna: Of Rice and Ruin soll 2018 für Playstation 4 und PC in Japan erscheinen. Eine westliche Veröffentlichung wurde schon bestätigt.

