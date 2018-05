Der Monatsrückblick April 2018

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Easter Eggs und andere Osterüberraschungen

Der April fing schon mal gut an. Womit? Na mit Ostern natürlich! Einige von euch nutzten die Feiertage bestimmt auch für die virtuelle Eiersuche. Immerhin kam Far Cry 5 einige Tage vorher auf den Markt und dort sind bekanntlich eine Menge Easter Eggs enthalten. Auch wenn das Spiel vielleicht den ein oder anderen von euch enttäuscht hat. Unseren Test zu Far Cry 5 findet ihr übrigens HIER. Auch haben wir uns in der Redaktion wieder den einen oder anderen Aprilscherz erlaubt. Duke Nukem Forever Part 2 wird es wohl nicht so schnell geben. Genauso wenig wie Fortnite AR. Was aber irgendwie schade ist. Aber mal abwarten, denn so mancher Aprilscherz entpuppte sich mit der Zeit als Prophezeiung… oder wink mit dem Zaunpfahl. Was gibt es eigentlich Neues bei Ubisoft? Nebst einem kleinen Besuch von Sam Fisher in Ghost Recon Wildlands eröffnete das Studio fast beiläufig ein weiteres Büro in Kanada. Und wie ihr euch denken könnt, ist so etwas immer ein gutes Zeichen.

Battle Royale, StarCraft Jubiläum und God of War

Zwei Worte sind immer noch in aller Munde: Battle Royale! Der Hype um den Spielmodus will einfach nicht enden. Fortnite thront weiterhin an der Spitze und hat den einstigen Genreprimus PlayerUnknown’s Battleground hinter sich gelassen. Doch die Entwicklerstudios Bluehole und PUBG Corporation geben nicht auf! Sie arbeiten hart und entwickeln PUBG stets weiter. So fand auch ein neuer Spielmodus Einzug in den Shooter. Bei Metal Rain habt ihr die Möglichkeit, Fahrzeuge via Luftpost anzufordern. Das sorgt für ein wenig Abwechslung. Auch beim Blockbuster-Entwickler Blizzard wird fleißig gearbeitet. Neben dem neuen PvE-Event Vergeltung für Overwatch, für welche wir ein ANGESPIELT-VIDEO für euch gedreht haben, wurde auch eine neue Erweiterung für Hearthstone veröffentlicht: Der Hexenwald. Mein Kollege Maarten hat sich die Arbeit gemacht und 137(!) Hexenwald Kartenpackungen geöffnet. Das Video dazu findet ihr HIER. Und ganz nebenbei feierten alle ausgelassen 20 Jahre StarCraft! Mit Live Events, Specials und ingame-Goodies wurde der Strategiehit gebührend geehrt und gefeiert. Zur Feier hat unser Kollege Tobi noch ein kleines Fakten-Video über StarCraft vorbereitet, welches ihr HIER findet. Doch das Highlight des Monats war für viele von euch der Release des neuen God of War! Unser Kollege Marco hat sich unmittelbar nach Release in seine Zockerhöhle verkrochen, um das Spiel für euch genaustens unter die Lupe zu nehmen. Die ausführliche Review findet ihr natürlich bei uns auf Nat-Games.de.

Der Ausblick auf den Mai 2018

Wagen wir doch mal einen kleinen Ausblick auf den Mai. Dort erwartet uns unter anderem Dark Souls Remastered und die Sega Mega Drive Classics. Für Fans von Beat ’em Ups kommt mit der Street Fighter – Anniversary Collection ein ganz besonderes Schmankerl. Was waren denn so eure Highlights und Aufreger im April? Wir sind schon auf eure Kommentare gespannt. Viel Spaß beim Zocken.