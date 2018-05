Atomic Heart – Russischer Shooter mit Bioshock Feeling

Das russische Studio Mundfish, hat einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Projekt Atomic Heart veröffentlicht. Im aktuellen Trailer bekommt einiges zu sehen.

Atomic Heart bietet eine surreale Welt

Der First Person Shooter spielt in einer alternativen Realität, in der Soviet Union. Auf deren Höhepunkt scheinen Technik und eventuell außerirdische Technologie ihre Spuren hinterlassen zu haben. Viel ist zu dem Titel noch nicht bekannt, dass die Entwickler sich aber bei Titeln wie Bioshock Inspiration geholt haben ist nicht zu übersehen. Das Setting ist gleichermaßen seltsam wie auch interessant, man darf also gespannt sein was am Ende aus dem Titel wird. Einen Termin gibt es leider noch nicht, erscheinen soll der Shooter aber für PS4, PC und Xbox One.

Quelle: Mundfish