Square Enix – Eigener E3 2018 Showcase zu den neuesten Spielen angekündigt

Heute gab der Publisher Square Enix bekannt, dass es in diesem Jahr auf der E3 2018 einen eigenen Showcase geben wird, um die neuesten Spiele des Unternehmens vorzustellen. Rund einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis in Los Angeles wieder die neusten Werke alle Publisher vorgestellt werden.

Square Enix mit eigenen Livestream auf der E3 2018

Am Montag, den 11. Juni 2018 um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird es endlich Neuigkeiten zu den Titeln “Kingdom Hearts III”, “Shadow of the Tomb Raider”, “Octopath Traveler” und “Dragon Quest XI” geben. Der Livestream zu dem Event wird via YouTube, Twitch, Mixer, Facebook und Twitter auf Englisch oder Japanisch zu sehen sein.

Quelle: Square Enix