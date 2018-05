Red Dead Redemption 2 – Neue Bilder und Infos aufgetaucht

Der Wild-West-Shooter Red Dead Redemption 2 wird von der Community schon sehnsüchtig erwartet. Jetzt hat Rockstar Games weitere Infos und Bilder veröffentlicht.

Rockstar Games bestätigt Special Editions

Der Publisher hat neue Bilder zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Auch soll es neben der Standardfassung auch diverse Special Editions geben. Doch über den Inhalt ist bisher nichts bekannt. Diese Informationen will sich der Publisher wahrscheinlich für die diesjährige E3 aufsparen. Des Weiteren erklärte Rob Nelson, seines Zeichens Co-Studiochef bei Rockstar North, dass die arbeiten an Red Dead Redemption 2 bereits kurz nach dem Release des ersten Teils im Jahre 2010 anfingen. Red Dead Redemption 2 erscheint voraussichtlich am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.

Quelle: Rockstar Games (via facebook)