Es gibt einen neuen Skin für Mercy in Overwatch. Es handelt sich um den “Pink Mercy”-Skin, welcher allerdings nur für kurze Zeit verfügbar sein wird. Anlass ist zudem ein guter Zweck, denn alle Einnahmen der Skin-Verkäufe gehen an die Brustkrebsforschung. Zudem versichert Blizzard, dass mindestens 250.000 $ an die Breast Cancer Research Foundation gehen werden, egal wie viel Einnahmen durch den Mercy-Skin gemacht werden. Der Skin ist noch bis zum 21. Mai verfügbar.

Quelle: playoverwatch