Nintendo Switch – Erste Details zum Online-Dienst und Gratis-Titeln

Seit dem Release der Nintendo Switch war klar, dass es irgendwann einen kostenpflichtigen Online-Dienst geben würde, der bei der Konkurrenz schon länger etabliert ist. Mit diesem ist es möglich, die Online-Funktionen von Spielen zu nutzen und so in Mehrspieler-Modi rund um die Welt spielen zu können. Nun gab Nintendo einige Details zum besagten Dienst bekannt, welcher im September diesen Jahres an den Start gehen wird. Demnach kann ein Monats-Abo für 3,99 € erworben werden, während für drei Monate nur noch 7,99 € fällig werden. Wollt ihr den Online-Dienst für ein Jahr erwerben, kostet euch das ganze 19,99 €, während die Familienmitgliedschaft mit 34,99 € zu Buche schlägt. Mit der Familienmitgliedschaft können bis zu acht Besitzer eines Nintendo Accounts Nintendo Switch Online auch auf verschiedenen Konsolen nutzen.

Keine Virtual Console in Planung

Zudem soll es zum Launch im September eine Auswahl an 20 kostenlosen NES-Klassikern geben, auf die Nutzer des Dienstes Zugriff hätten. Die Titel sind mit einigen neuen Online-Funktionen ausgestattet, die den Spielspaß erweitern sollen. Unter anderem stehen euch folgende zehn Titel zur Verfügung:

Balloon Fight

Donkey Kong

Dr. Mario

Ice Climber

The Legend of Zelda

Mario Bros.

Soccer

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 3

Tennis

Da die NES-Klassiker im Rahmen des Online-Dienstes angeboten werden, könnte man vermuten, dass es die Virtual Console, wie sie bereits bei vorherigen Konsolengenerationen auftrat, nicht mehr geben wird. Diese Vermutung bestätigte ein Sprecher von Nintendo gegenüber Kotaku. So heißt es, dass es momentan keine Pläne gäbe, die Nintendo Switch mit der Virtual Console auszustatten, da genug andere Möglichkeiten bestünden, die Klassiker auf der Switch anzubieten.

Quelle: Nintendo, Kotaku