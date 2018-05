Jurassic World Evolution – Neues Gameplay-Video präsentiert die ersten 20 Minuten

Aktuell arbeitet Frontier Developments an ihrem neusten Werk Jurassic World Evolution, damit das Spiel auch pünktlich zur WM und dem neuen Jurassic World Film fertig wird. Kurz vor dem finalen Release konnte IGN die ersten rund 20 Minuten spielen und als Gameplay auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen.

Jurassic World Evolution im neuen Gameplay

Das Spiel wird ein klassisches Aufbau-Strategie-Spiel, in dem der eigene Themen-Park rund um das Thema Dinosaurier erschaffen und verwaltet werden soll. Jurassic Park Evolution wird ab dem 12. Juni 2018 digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den jeweiligen Stores zu kaufen geben. Eine Retail-Version folgt dann am 03. Juli 2018.

Quelle: IGN via YouTube