Days Gone – Neues Video mit Gameplay und im Juni Coverstory vom GameInformer

Schon wieder haben sich die Redakteure von GameInformer einem Sony exklusiven Titel gewidmet. Mit der kommenden Juni Ausgabe wird Days Gone auf dem Cover zu sehen sein. In Kürze sollen damit allerlei Neuigkeiten verraten werden. Außerdem wurde passend zu dieser Ankündigung ein neues Video mit Stimmen der Entwickler von Sony Bend veröffentlicht, welches zudem auch neues Gameplaymaterial zeigt.

Mit der Ankündigung zur Coverstory wurden folgende Worte seitens der Redakteure veröffentlicht:

“Braucht die Welt wirklich ein weiteres Zombie-Spiel? Das ist eine der vielen Fragen, die wir hatten, bevor wir die Büros von Sony Bend in Oregon betraten, um Days Gone unter die Lupe zu nehmen. Nachdem wir ein paar Tage damit verbracht hatten, das Spiel zu spielen und ein tieferes Verständnis davon zu bekommen, was das Studio zu erreichen versucht, kamen wir mit einem enthusiastischen ‘Ja’ zurück.”