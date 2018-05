Cyberpunk 2077 – Wird das Spiel in Form einer einstündigen Präsentation auf der E3 2018 gezeigt?

Die Gerüchte um CD Projekt REDs Titel Cyberpunk 2077 in Verbindung mit der E3 2018 wollen einfach nicht abreißen. Nachdem wir bereits mehrfach in den letzten Monaten (hier das letzte Mal) darüber berichteten, dass das Spiel wohl in Los Angeles vorgestellt und spielbar sein soll, wurde diese These erneut untermalt. Everyeye.it Chefredakteur Francesco Fossetti hat auf seinem Facebook-Account behauptet, dass er einen einstündigen Termin mit den Entwicklern abgemacht hat.

Wird Cyberpunk 2077 auf der E3 2018 vorgestellt?

Bereits die Ausstellerliste bestätigte, dass CD Projekt RED mit einem Rollenspiel, welches für PlayStation 4, Xbox One und dem PC erscheinen soll, auf der Messe vertreten sein wird. Sollte diese Meldung der Wahrheit entsprechen, können wir fast sicher sein, dass es sich hierbei um Cyberpunk 2077 handeln wird. Genauere Details werden wir wohl in etwa einem Monat erfahren.



Quelle: Francesco Fossetti (Chefredakteur von Everyeye.it) via Facebook