Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Donkey Kong Country Tropical Freeze (Nintendo Switch) plus Merchandise

Die Viehkinger aus dem Eismeer haben die Donkey Kong-Insel in den Dauerfrost versetzt. Nun ist es an den Kongs, für Tauwetter zu sorgen! In Donkey Kong Country: Tropical Freeze erleben die Nintendo-Fans den ganzen Spielspaß und die Herausforderungen des Originals – und obendrein einen brandneuen, nutzerfreundlichen Einsteiger-Modus. Er erlaubt es Anfängern wie Profis in die Rolle des coolen Surfers Funky Kong zu schlüpfen: So beherrschen sie Doppel-Sprünge, können durch die Luft schweben oder unendlich viele Surf-Rollen und unter Wasser sogar Korkenzieher-Wirbel drehen. Dank seines robusten Surfbretts hält nichts und niemand Funky Kong auf.

Auf sechs Inseln voller Gefahren, verborgener Sammlerstücke und Begegnungen mit unvergesslichen Bossen musst du zusammen mit Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong und Funky Kong deine Schwimm-, Schwing- und Sprungfähigkeiten beweisen! Mithilfe der besonderen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt es, jeden Winkel der Inseln zu erkunden und besondere Items und geheime Ausgänge zu entdecken.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo zwei Exemplare von Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Nintendo Switch plus Merchpaket.

Gewinner 01 – 02: 1x Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Nintendo Switch plus Schlüsselanhänger und Sticker

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du machst ein Foto, welches das Donkey Kong Insel Setting transportiert und schickst es uns mit dem Hashtag #DonkeyKongIsland via Twitter oder Facebook. Zwei Teilnehmer werden dann nach Zufallsprinzip ausgelost. WICHTIG: Das Foto soll nicht zeigen, dass Donkey Kong gespielt wird. Der Hintergrund bzw. das Drumherum soll im Fokus stehen. Beispiel: Fotografiere dich bei einer sommerlichen Aktivität oder am Strand, im Urlaub etc. und hebe den sommerlichen Faktor hervor.

Die Teilnahmebedingungen

