Destiny 2 – Kriegsgeist ab morgen verfügbar

Morgen, also am 8. Mai 2018, ist es endlich so weit. Der Tag auf den viele Fans von Destiny 2 gewartet haben: Die zweite Erweiterung Kriegsgeist geht online!

Neben Release auch Wartungsarbeiten angekündigt

Doch leider werden wir frühestens erst am Abend in den Genuss kommen können. Da mit Kriegsgeist auch eine neue Season beginnt, stehen für morgen auch umfangreiche Wartungsarbeiten an den Destiny 2-Servern an. Ab etwa 15:00 Uhr unserer Zeit werden die Wartungs- und Umbauarbeiten beginnen. Dabei werden neben einigen Änderungen an der neuen Season und dem Einbau der neuen Erweiterung auch noch etliche Probleme und Bugs ausgemerzt. Wenn alles so klappt, wie sich das die Jungs und Mädels von Bungie vorstellen, dann wird das Spiel so gegen 20:00 Uhr unserer Zeit wieder Verfügbar sein.

Quelle: Bungie