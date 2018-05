Life is Strange – Taschenbuch erzählt eines der beiden Enden weiter

Life is Strange bot einem im Laufe des Spiels viele schwere Entscheidungen, am Ende wurde man jedoch vor die wohl schwerste gestellt. Eines der beiden daraus resultierenden Enden war für Fans jedoch eher enttäuschend, da ihm nicht so viel Aufmerksamkeit in Form von Videosequenzen gegeben wurde wie dem anderen Ende. Aus diesem Grund soll ein Taschenbuch nun das andere Ende der Story von Chloe und Max weiterführen.

Achtung! Riesiger Spoiler!

Die beiden Enden von Life is Strange resultierten aus der Entscheidung, ob man seine beste Freundin Chloe opfert oder nicht. Um die gesamte Bevölkerung der Stadt Arcadia Bay zu retten, musste Chloe sterben. Die andere Wahl war, gemeinsam mit Chloe aus Arcadia Bay zu verschwinden und ein neues Leben zu beginnen, dann nimmt jedoch der Sturm allen Einwohnern ihr Leben. Ebendieses Ende wird im bald erscheinenden Taschenbuch nun weitererzählt. Welche Geschichte uns dann schließlich im geplanten Life is Strange 2 erzählt wird, bleibt abzuwarten.

Quelle: Amazon