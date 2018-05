Harvest Moon: Licht der Hoffnung – Das sind die Inhalte des Season Pass

In diesem Sommer kann wieder fleißig geerntet werden, denn am 22. Juni 2018 erscheint die Bauernhof-Simulation Harvest Moon: Licht der Hoffnung als Special Edition für Nintendo Switch und PlayStation 4. In Nordamerika kann bereits ab dem 29. Mai der Bauernhof seinen Betrieb aufnehmen. Mit dem angekündigten Season Pass ist es euch möglich, das Spiel um weitere Inhalte zu erweitern. Diesen könnt ihr zu einem Preis von 9,99 $ erwerben, zusammen in einem digitalen Bundle mit dem Hauptspiel werden 49,99 $ fällig. Nun hat Publisher Natsume die Inhalte der Erweiterungen bekannt gegeben.

Die Inhalte des Season Pass

Dekorationen und Aufwertungen für die Werkzeuge:

Veröffentlichungsdatum: 29. Mai

Preis: 1,99 $

Vervollständige und verschönere deinen Bauernhof mit sieben dekorativen Zaunsets und zwei Statuen. Außerdem werdet ihr in der Lage sein, eure Hacke und die Gießkanne um zwei zusätzliche Stufen aufzuwerten, um den Anbau der Güter zu beschleunigen.

Neue Heiratskandidaten:

Veröffentlichungsdatum: 19. Juni

Preis: 5,99 $

Erweitert eure Erfahrungen mit diesem aufregenden Inhalt. Zwei neue Bewohner werden in die Stadt ziehen. Der Journalist Shirlock ist ein selbsternannter Detektiv, der unter Anleitung von Naomi lernt. Die andere Bewohnerin heißt Michelle, die Forschungspartnerin von Doc.

Besondere Episoden für Doc und Melanie:

Veröffentlichungsdatum: 10. Juli

Preis: 5,99 $

Helft Doc und Melanie in zwei Nebengeschichten, neue Geschäfte freischalten. Melanie steckt in einer Designerkrise und benötigt von euch neue Inspirationen. Inzwischen hat Doc Probleme mit der Liebe. Könnt ihr ihm helfen und welche Belohnungen erwarten euch nach der Lösung dieser Probleme?

Göttliche Heiratskandidaten:

Veröffentlichungsdatum: 31. Juli

Preis: 3,99 $

Habt ihr euch jemals gefragt, wie es wäre, die Erntegöttin oder Gorgan zu heiraten? Nun, jetzt kannst du deine Erfahrungen in dieser Hinsicht erweitern. Lerne die Erntegöttin oder Gorgan auf einer besseren Ebene kennen und heirate sie.

Quelle: Gematsu