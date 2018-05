Fairune Collection – Erscheint noch diesen Monat

Flyhigh Works hat nun ein Erscheinungsdatum für die Fairune Collection bekannt gegeben. Demnach soll die 2D-Action-Adventure-Reihe am 17. Mai 2018 im eShop der Nintendo Switch und auf Steam für den PC erscheinen. In der Collection sind alle vier Titel der Fairune-Reihe (Fairune, Fairune 2, Fairune Origin, Fairune Blast!) enthalten, die unter anderem für den Nintendo 3DS erschienen sind. Wollt ihr einen kleinen Rabatt von 10% auf den Kaufpreis abstauben, so müsst ihr das Spiel bis zum 10. Mai vorbestellen. Allerdings ist der Preis des Titels immerhin nur auf 9,99 € angesetzt. In einem kleinen Trailer könnt ihr euch ein Bild der Collection machen:

Key Features der Collection

Fairune und Fairune 2 haben die Benutzeroberflächen für den Nintendo Switch und den PC neu gestaltet.

Erforsche, löse Rätsel, steige auf und bekämpfe Monster auf deinen Reisen.

Eine einfache Steuerung macht die Collection für alle abenteuerlustigen Spieler zugänglich!

Fairune Origin und Fairune Blast geben ihr Konsolen-Debüt!

Retro-8-Bit-Stil für die moderne Ära.

Perfekt für Kopfhörer mit einem eingängigen Chiptune-Soundtrack.

Quelle: Flyhigh Works Official Channel (via Youtube)